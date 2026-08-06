संस्कार और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर छात्र-शिक्षक किए गए सम्मानित
पीलीभीत में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें छात्रों और शिक्षकों को नैतिक मूल्यों और अनुशासन के लिए सम्मानित किया गया। प्रबंधक डॉ. दीपक गंगवार ने कहा कि विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने प्रबंध समिति का आभार व्यक्त किया।
पीलीभीत। चिरौंजी लाल वीरेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बुधवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बच्चे और शिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक डॉ. दीपक गंगवार ने कालेज का औचक निरीक्षण किया। वंदना सत्र में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता, सह-प्रबंधक प्रदीप अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
सम्मानित छात्र और शिक्षक
सम्मान समारोह में नैतिक मूल्यों एवं अनुशासित आचरण के लिए सूर्यांश, राघवेंद्र मिश्रा, रीतेश, सर्वदमन, देवेश मौर्य, वंश शर्मा, आदित्य जायसवाल, हेमंत, राज वर्मा, आदित्य गंगवार, वंश प्रजापति, दीपक कुमार, विनय कुमार, मृत्युंजय जायसवाल और प्रिंस वर्मा को सम्मानित किया गया। सप्ताहभर समय से सर्वप्रथम विद्यालय पहुंचने पर शिक्षक रवि प्रताप सिंह और मनोज मिश्र को सम्मानित किया गया। आदर्श वेशभूषा के लिए पुनीत गुप्ता को सम्मान मिला।
प्रबंध समिति का योगदान
विद्या भारती ब्रज प्रांत के प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित रीतेश भारती एवं अंश शर्मा और शैक्षिक गुणवत्ता के लिए शिक्षक चाँदगीराम वर्मा और प्रशांत कुमार सक्सेना को विद्यालय प्रबंध समिति ने सम्मानित किया। प्रबंधक डॉ. दीपक गंगवार ने कहा कि विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों, अनुशासन और भारतीय संस्कृति को जीवन का आधार बनाना चाहिए। उन्होंने रोजाना प्रातः स्मरण मंत्र का पाठ करने, माता-पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करने और समय की पाबंदी के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य सुभाष कुमार ने प्रबंध समिति का आभार व्यक्त किया।
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