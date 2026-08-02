पूर्णिया: झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे, धान की फसल को मिलेगा संजीवनी

रूपौली, पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट प्रखंड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। धान की रोपाई पूरी होने के बाद किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। समय पर हुई वर्षा से खेतों में पर्याप्त नमी बनी है, जिससे फसल के बेहतर विकास की उम्मीद बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि बारिश धान की फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रखंड के किसान मुकेश कुमार मंडल, निवास मंडल, लड्डू, प्रमोद कुमार, गिरधारी राम और संजय राय सहित अन्य किसानों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश धान की फसल के लिए प्राकृतिक सिंचाई के साथ-साथ स्प्रे जैसा भी काम कर रही है।