घाटी में सामान्य हो रहे हालात, प्राइमरी के बाद अब बुधवार से मिडिल स्कूल भी खुलेंगे

लगभग 15 दिनों के अंतराल के बाद श्रीनगर में सोमवार को लगभग 200 प्राथमिक स्कूल खोले गए। इसके बाद अब सरकार ने बुधवार से कश्मीर घाटी में सभी मध्य-स्तर के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है।

Government of #JammuAndKashmir: After the re-opening of primary schools, the government has decided to re-open all middle-level schools across Kashmir valley from Wednesday. pic.twitter.com/qRO9IHpLik