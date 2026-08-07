विषम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण छात्रों का होगा पुनः प्रवेश
प्रयागराज में प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय ने 06 अगस्त 2026 को एक पत्र जारी किया है। सत्र 2026-2027 से स्नातक और परास्नातक के अनुत्तीर्ण छात्रों को उसी सेमेस्टर में पुनः संस्थागत प्रवेश दिया जाएगा। ये छात्र भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में नहीं माने जाएंगे।
पट्टी। प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलसचिव के 06 अगस्त 2026 के पत्र के अनुसार सत्र 2026-2027 से स्नातक/परास्नातक विषम सेमेस्टर प्रथम, तृतीय, पंचम में अनुत्तीर्ण छात्रों का उसी सेमेस्टर में पुनः संस्थागत प्रवेश होगा। ऐसे छात्र/छात्रा भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में नहीं माने जाएंगे। ऐसे छात्र/छात्रा महाविद्यालय कार्यालय से संपर्क कर प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उक्त जानकारी महाविद्यालय के जनसूचना अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र कुमार मिश्र ने दी है।
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