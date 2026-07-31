आरसीआईटी में स्किल डेवलपमेंट पर हुई चर्चा
विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक इंडस्ट्री-ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें बीटेक, डिप्लोमा, बीसीए, बीकॉम, बीबीए और एमबीए के छात्रों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने छात्रों को कौशल विकास और साक्षात्कार की तैयारी में जानकारी दी। संस्थान का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करना है।
विश्रामपुर। रामचंद्र चंद्रवंशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरसीआईटी), विश्रामपुर के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल की ओर से इंडस्ट्री-ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें बीटेक, डिप्लोमा, बीसीए, बीकॉम, बीबीए एवं एमबीए के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को उभरती तकनीकों, उद्योग जगत की वर्तमान जरूरतों, रोजगार के अवसरों, व्यक्तित्व विकास और साक्षात्कार की तैयारी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल की प्रमुख डॉ. मनीषा सिंह के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। समन्वयक एमडी अफजल अली, उज्ज्वल कुमार एवं दीपक कुमार ने आयोजन, विद्यार्थियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और साक्षात्कार की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मौके पर विश्वविद्यालय के निदेशक ईश्वरसागर चंद्रवंशी ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करना संस्थान का उद्देश्य है।
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