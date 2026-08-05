कर्ज की ब्याज दर के नियम बदलेंगे

शोल्डर ::: बैंकों और एनबीएफसी के लिए एक समान दिशा-निर्देश जारी होंगे, ग्राहकों को

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए कर्ज की ब्याज दर तय करने के नियमों में बदलाव करेगा। इसका मकसद सभी वित्तीय संस्थानों में एक जैसी व्यवस्था लागू करना, पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों के हितों की बेहतर सुरक्षा करना है। इस संबंध में आरबीआई जल्द ही मसौदा दिशा-निर्देश जारी करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि सभी विनियमित संस्थानों के लिए ब्याज दरों से जुड़ी व्यवस्था को सरल, तर्कसंगत और सिद्धांत-आधारित बनाया जाएगा। इससे ग्राहकों को यह समझना आसान होगा कि उनके कर्ज पर ब्याज किस आधार पर तय हो रहा है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि इन बदलावों से कर्ज की ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। साथ ही, जब आरबीआई रेपो दर में बदलाव करेगा तो उसका लाभ या असर ग्राहकों तक पहले से अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।

ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा प्रस्ताव के तहत बैंकों और एनबीएफसी के लिए ब्याज दरों से जुड़े मौजूदा नियमों को एकरूप बनाया जाएगा। साथ ही, सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) और बाह्य मानक ब्याज दर (ईबीएलआर) व्यवस्था से जुड़े परिचालन संबंधी मुद्दों का भी समाधान किया जाएगा। साथ ही आरबीआई ब्याज की गणना के तरीके और ब्याज दर बदलने (रीसेट) की तारीखों को भी मानकीकृत करना चाहता है। इससे अलग-अलग बैंकों में एक जैसे नियम लागू होंगे और ग्राहकों के लिए तुलना करना आसान होगा।

इसलिए बदलाव की जरूरत मौजूदा समय में कई बैंक और वित्तीय संस्थान अलग-अलग तरह के कर्ज पर अलग-अलग तरीके से ब्याज दर तय करते हैं। इससे ग्राहकों को यह समझने में दिक्कत होती है कि उनकी मासिक किस्त या कुल ब्याज भुगतान कैसे तय किया जाएगा। नए नियमों के लागू होने के बाद ब्याज दर तय का तरीका बदल जाएगा। इससे ग्राहकों को यह जानने में आसानी होगी कि ब्याज दर कब और किन कारणों से बदली गई है। इसका असर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या अन्य तरह के लोनों पर देखने को मिल सकता है।

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आरबीआई के अन्य बड़े फैसले 1. 22 साल बाद फिर शहरी सहकारी बैंक के लिए लाइसेंस मिलेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 साल बाद नए शहरी सहकारी बैंकों (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक) को लाइसेंस देने की प्रक्रिया फिर शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय बैंक जल्द ही नए दिशा-निर्देश जारी करेगा। इससे पहले 2004 में इन्हें लाइसेंस देने की प्रक्रिया रोक दी गई थी। आरबीआई ने पाया था कि लाइसेंस पाने वाले कई शहरी सरकारी बैंक कुछ ही समय में आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। इसके बाद यह कदम उठाना पड़ा था।

आरबीआई ने जनवरी 2026 में फिर से लाइसेंस जारी करने पर चर्चा पत्र जारी कर सुझाव मांगे थे। अब उन सुझावों के आधार पर अंतिम दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था में 'ऑन-टैप लाइसेंसिंग' लागू करने की योजना है। यानी पात्र संस्थाएं साल में किसी भी समय लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगी, उन्हें किसी तय अवधि का इंतजार नहीं करना होगा।

2.. जीडीपी वृद्धि का अनुमान, महंगाई का अनुमान घटाया

आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। वहीं, खुदरा महंगाई (सीपीआई) का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हालांकि, पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अल नीनो के कारण महंगाई का जोखिम अभी भी बना हुआ है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि सरकार के आपूर्ति प्रबंधन और पर्याप्त खाद्य भंडार से महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।

3. विदेशी मुद्रा योजना समय से पहले बंद नहीं होगी: आरबीआई

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए शुरू की गई विशेष एफसीएनआर-बी जमा योजना को समय से पहले बंद करने की कोई प्रस्ताव नहीं है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस योजना के जरिए अब तक करीब 41 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है और आगे भी अच्छा निवेश मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और इस योजना से देश की विदेशी मुद्रा स्थिति बेहतर हुई है। आरबीआई के अनुसार, हाल में रुपया डॉलर के मुकाबले 97 से मजबूत होकर 95 के स्तर तक पहुंचा है और केंद्रीय बैंक जरूरत पड़ने पर ही विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करेगा।

मुख्य बातें 1. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।

2. जून से प्रणाली में औसत दैनिक नकदी अधिशेष एक लाख करोड़ रुपये रहा।

3. अप्रैल-मई के दौरान चालू खाते में 2.8 अरब डॉलर का अधिशेष दर्ज किया गया।

4. पहली तिमाही में एफडीआई प्रवाह 30.7 अरब डॉलर के मजबूत स्तर पर रहा।

5. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों का जून-जुलाई शुद्ध निवेश 7.1 अरब डॉलर रहा।

एमडीआर पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी : मल्होत्रा

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) पर अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल 'इंतजार करें और देखें' का रुख अपनाना उचित होगा। डिजिटल भुगतान से जुड़े कानूनों में सरकार के प्रस्तावित संशोधनों के बाद मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होने की अटकलों के बीच उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचा में निवेश जरूरी है और इसकी लागत किसी न किसी को उठानी होगी। इसके लिए दो विकल्प हैं। पहला, आम जनता कर के माध्यम से इसकी लागत उठाए। दूसरा, उपयोगकर्ता भुगतान मॉडल (यूजर पे) के तहत 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' लगाया जाए। गौरतलब है कि देश में एमडीआर का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। बैंक और भुगतान उद्योग से जुड़े अन्य पक्ष इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है।