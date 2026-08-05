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अप्रैल से प्लास्टिक के नोट चलेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि आरबीआई अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पॉलिमर नोट जारी करने की तैयारी कर रहा है। ये नोट कागजी नोट की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे। मोदी सरकार ने छोटे मूल्य के नोटों का फील्ड ट्रायल करने की मंजूरी दी है।

अप्रैल से प्लास्टिक के नोट चलेंगे

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि आरबीआई अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पॉलिमर यानी प्लास्टिक के नोट जारी करने की तैयारी कर रहा है। पॉलिमर नोट एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक पदार्थ से बनाया जाता है। इसमें एक मजबूत और लचीली प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल होता है, जिस पर नोट की छपाई की जाती है, ये नोट कागजी नोट की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे और जल्दी खराब नहीं होंगे। ज्यादा टिकाऊ होंगे :

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मौद्रिक नीति समीक्षा

मौद्रिक नीति समीक्षा के ऐलान के बाद मल्होत्रा ने संवाददाताओं से कहा कि कुछ देशों में पॉलिमर नोट का 30 सालों से अधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड हैं। ये नोट खासतौर पर कम मूल्य वर्ग के नोटों के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि इनका उपयोग और चलन अधिक होता है। उन्होंने कहा, अगर सभी योजनाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती हैं तो हमारा लक्ष्य है कि ये नोट अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में चलन में आ जाएं। गौरतलब है कि प्लास्टिक नोटों को पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने साल 1988 में बाजार में पेश किया था और अब करीब 50 से अधिक देशों में इनका उपयोग किया जाता है।

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बीते दिनों मोदी सरकार ने 10 रुपये और 20 रुपये के ऐसे नोट जारी करने के केंद्रीय बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस प्रस्ताव में बताया गया था कि छोटे मूल्य के 100-100 करोड़ (एक-एक अरब) पॉलिमर नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद इन्हें नियमित इस्तेमाल के लिए बाजार में उतारा जाएगा। वर्तमान में मौजूद कागजी नोटों पर इसका कोई असर नहीं होगा यानी कागजी नोट बंद नहीं होंगे, बल्कि ये पॉलिमर नोटों के साथ ही बाजार में मौजूद रहेंगे।

रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को उम्मीद के मुताबिक प्रमुख नीतिगत दर रेपो को इस साल लगातार चौथी बार 5.25 प्रतिशत पर कायम रखा। आरबीआई ने दिसंबर 2025 से अपनी बेंचमार्क रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देने पर वसूलता है। बुधवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद नतीजे पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट की दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। यह कर्ज लेने वालों के लिए राहत वाली खबर है। इससे उनकी मासिक किस्तों में वृद्धि नहीं होगी।

प्रश्न और उत्तर

आरबीआई पॉलिमर नोट कब जारी करने जा रहा है?
आरबीआई अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पॉलिमर नोट जारी करने की तैयारी कर रहा है।
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