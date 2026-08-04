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बड़े लेनदेन पर यूपीआई ग्राहकों को मंजूरी मांगी जाएगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शोल्डर ::: आरबीआई और बैंक मिलकर लागू करेंगे नई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नई

बड़े लेनदेन पर यूपीआई ग्राहकों को मंजूरी मांगी जाएगी

नई दिल्ली, एजेंसी। यूपीआई के जरिए बढ़ती ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए आरबीआई और बैंक नया सुरक्षा उपाय लाने की तैयारी में हैं। इसके तहत संदिग्ध या अधिक जोखिम वाले लेनदेन में भुगतान से पहले ग्राहक की पुष्टि हां या ना में मांगी जाएगी? प्रस्ताव के अनुसार, यदि ग्राहक ‘हां चुनता है तो पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे। ‘नहीं’ चुनने पर लेनदेन रद्द हो जाएगा। यदि ग्राहक कोई जवाब नहीं देता, तो राशि लाभार्थी के खाते में एक घंटे बाद पहुंचेगी। यह प्रस्ताव केवल व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) भुगतान पर लागू होगा। दुकानदारों को किए जाने वाले मर्चेंट भुगतान इससे बाहर रहेंगे। आरबीआई ने हाल ही में ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए एक चर्चा पत्र जारी किया था और बैंकों से सुझाव मांगे थे। इसमें एक विकल्प यह भी था कि संदिग्ध मामलों में लाभार्थी के खाते में पैसा तुरंत भेजने की बजाय कुछ समय की देरी से भेजा जाए।

हर लेनदेन पर नहीं लगेगा नया नियम

बैंकों का कहना है कि यह अतिरिक्त सुरक्षा सभी भुगतान पर लागू नहीं होनी चाहिए। उनका सुझाव है कि यह सुविधा केवल उन लेनदेन में दिखाई जाए, जहां धोखाधड़ी की आशंका ज्यादा हो। जैसे कि अगर रात 2 बजे अचानक कोई बड़ा लेनदेन किया जा रहा हो, पहली बार किसी नए व्यक्ति को पैसे भेजे जा रहे हों या जिस खाते में पैसा भेजा जा रहा है, वह हाल ही में खोला गया हो। ऐसे मामलों में ग्राहक से दोबारा पुष्टि मांगी जा सकती है।

10 हजार की सीमा बढ़ाने की भी मांग

आरबीआई की चर्चा में फिलहाल 10,000 रुपये से ऊपर के लेनदेन पर अतिरिक्त सुरक्षा की बात कही गई है। हालांकि, कई बैंकों का मानना है कि भविष्य में इस सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपये या 25,000 रुपये किया जाना चाहिए, ताकि आम ग्राहकों को अनावश्यक परेशानी न हो।

हर लेनदेन में देरी नहीं

बैंकिंग क्षेत्र का मानना है कि यदि हर बड़े भुगतान पर एक घंटे की देरी लागू कर दी गई, तो डिजिटल भुगतान की रफ्तार प्रभावित हो सकती है और लोग नकद लेनदेन की ओर लौट सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार, देश में 2021 में 2.6 लाख डिजिटल धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे, जो 2025 में बढ़कर 28 लाख हो गए। इसी अवधि में धोखाधड़ी की रकम 551 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,931 करोड़ रुपये हो गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आरबीआई और बैंकों का नए सुरक्षा उपाय का लक्ष्य क्या है?
आरबीआई और बैंकों का नया सुरक्षा उपाय ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना है।
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