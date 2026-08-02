किस्त में कटौती के आसार कम

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तीन अगस्त से शुरू होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। अर्थशास्त्रियों और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई के संभावित जोखिमों को देखते हुए आरबीआई फिलहाल ‘देखो और इंतजार करो’ की रणनीति अपनाएगा। मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिनका आधिकारिक ऐलान पांच अगस्त को किया जाएगा। सभी की नजरें ब्याज दरों में संभावित कटौती पर टिकीं हुई हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और कई राज्यों में कमजोर मानसून के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में आरबीआई रेपो दर को मौजूदा स्तर 5.5 फीसदी पर बनाए रख सकता है। आरबीआई पिछले साल से अब तक आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए रेपो दर में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती कर चुका है.