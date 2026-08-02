किस्त में कटौती के आसार कम
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। महंगाई के जोखिमों के चलते, आरबीआई मौजूदा दर 5.5 प्रतिशत पर बनाए रख सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की ऊँची कीमतें और कमजोर मानसून महंगाई को बढ़ा सकते हैं।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तीन अगस्त से शुरू होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। अर्थशास्त्रियों और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई के संभावित जोखिमों को देखते हुए आरबीआई फिलहाल ‘देखो और इंतजार करो’ की रणनीति अपनाएगा। मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिनका आधिकारिक ऐलान पांच अगस्त को किया जाएगा। सभी की नजरें ब्याज दरों में संभावित कटौती पर टिकीं हुई हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और कई राज्यों में कमजोर मानसून के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में आरबीआई रेपो दर को मौजूदा स्तर 5.5 फीसदी पर बनाए रख सकता है। आरबीआई पिछले साल से अब तक आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए रेपो दर में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती कर चुका है.
अंतरराष्ट्रीय स्थिति
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही भारतीय रुपये पर बढ़ता दबाव और वैश्विक पूंजी प्रवाह को लेकर बनी अनिश्चितता ऐसे कारक हैं, जो रिजर्व बैंक के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। वैश्विक मुद्रा बाजार में अब भी असंतुलन की स्थिति बनी हुई है, जिसका सीधा असर भारतीय रुपये पर देखने को मिला था.
महंगाई की चिंता बरकरार
जानकारों का अनुमान है कि आने वाले अगले दो तिमाहियों तक खुदरा महंगाई दर पांच फीसदी से ऊपर बनी रह सकती है। ऐसे में बाजार में महंगाई को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में किसी भी तरह की जल्दबाजी या कटौती करने से परहेज करेगा और नीतिगत दरों को यथावत रखेगा। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि फिलहाल महंगाई नियंत्रण में है, इसलिए मौजूदा स्थिति बनाए रखना सबसे उचित विकल्प होगा।
सामान्य प्रश्न
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