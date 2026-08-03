आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू
मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की बैठक शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि समिति घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती के बावजूद सतर्कता से काम लेगी। नीतिगत रेपो दर में बदलाव की उम्मीद नहीं है, जिसे जून में 5.25 प्रतिशत पर बनाए रखा गया था।
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की बैठक सोमवार को शुरू हो गई। एमपीसी अपने फैसले की घोषणा पांच अगस्त यानी बुधवार को करेगी वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति से जुड़े जोखिमों के बने रहने के बीच अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति के बावजूद सतर्क रुख अपनाएगी। समिति द्वारा नीतिगत रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करने की उम्मीद की जा रही है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था और पश्चिम एशिया में संघर्ष के प्रभाव का आकलन करने के लिए स्थिति के अनुसार कदम उठाने का रुख अपनाया था।
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