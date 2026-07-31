किसी के झांसे में न आएं, गोपनीय जानकारी को न करें साझा राजगीर में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने दी साइबर सुरक्षा की जानकारी फोटो : आरबीआई राजगीर : राजगीर में शुक्रवार को वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम में शामिल महिलाएं। राजगीर, निज संवाददाता। प्रखंड के पिलखी गांव में शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों ने जीविका दीदियों को वित्तीय साक्षरता व साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। महिलाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। आरबीआई के बैंक अधिकारी आलोक झा ने महिलाओं को मुद्रा ऋण योजना, उपलब्ध सुविधाओं, समय पर ऋण चुकाने के लाभ और बेहतर क्रेडिट हिस्ट्री बनाए रखने के बारे में बताया।