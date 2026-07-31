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बैंक सभी शाखाओं में एकसमान ब्याज दें: आरबीआई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देशित किया है कि वे एक ही दिन जमा की गई समान राशि पर सभी शाखाओं में समान ब्याज दरें लागू करें। आरबीआई ने कहा कि इन दरों का अनुशासन पालन करना आवश्यक है। बैंकों को अपनी वेबसाइट पर ब्याज दरें हर कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक अपडेट करनी होंगी।

बैंक सभी शाखाओं में एकसमान ब्याज दें: आरबीआई

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों से कहा कि वे एक ही दिन समान राशि जमा किए जाने पर सभी शाखाओं में एकसमान ब्याज दर प्रदान करें और इस मामले में किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। केंद्रीय बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक, जमा (डिपॉजिट) पर दी जाने वाली ब्याज दरें (थोक जमा समेत) बैंकों की वेबसाइट पर पहले से घोषित दरों के अनुरूप ही होनी चाहिए। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि किसी बैंक के लिए समान राशि की जमा, जो एक ही दिन स्वीकार की गई हो, उस पर अलग-अलग दरें देना स्वीकार्य नहीं होगा।इसके

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साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को हर कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर थोक जमा की ब्याज दरें सार्वजनिक करनी होंगी। हालांकि, इसमें अधिकतम 10 मिनट की छूट दी गई है। इसका मतलब है कि बैंकों को सुबह 10 बजकर 10 मिनट तक ब्याज दरें अद्यतन करनी होंगी।केंद्रीय बैंक ने बैंकों को तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचे के तहत थोक जमा पर अलग-अलग ब्याज दर देने की सीमित छूट भी दी है, बशर्ते यह अंतर वैध वित्तीय मानकों के आधार पर हो। ये निर्देश एक अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होंगे।

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