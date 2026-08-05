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रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 95.15 प्रति डॉलर पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई, भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम एशिया संकट के कारण लगातार चौथी बार नीतिगत रेपो दर को यथावत रखा है। इसके बाद रुपया बुधवार को 13 पैसे मजबूत होकर 95.15 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से रुपये को समर्थन मिला।

रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 95.15 प्रति डॉलर पर

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के पश्चिम एशिया संकट के बीच लगातार चौथी बार नीतिगत रेपो दर को यथावत रखने के फैसले के बाद रुपया बुधवार को 13 पैसे मजबूत होकर 95.15 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में रातभर आई गिरावट और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से निवेशकों की धारणा को समर्थन मिला। अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट से भी रुपये को सहारा मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.90 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान यह 94.89 से 95.25 प्रति डॉलर के दायरे में रहा।

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