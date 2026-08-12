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एआई के काम पर मानवीय निगरानी जरूरी : आरबीआई गवर्नर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से एआई मॉडल के उपयोग में मानवीय निगरानी आवश्यक होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एआई द्वारा लिए गए गलत फैसले के लिए केवल तकनीक जिम्मेदार नहीं हो सकती। एसबीआई चेयरमैन ने ग्रामीण क्षेत्रों में एआई आधारित बैंकिंग पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया।

एआई के काम पर मानवीय निगरानी जरूरी : आरबीआई गवर्नर

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को बैंकों से कहा है कि एआई आधारित मॉडल का इस्तेमाल करते समय मानवीय निगरानी और जवाबदेही को जरूरी बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई से लिए गए किसी गलत फैसले के लिए केवल तकनीक या एल्गोरिदम को जिम्मेदार बताना स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिक्की और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ने कहा कि एआई का इस्तेमाल इंसानी निर्णय लेने की क्षमता को खत्म करने के बजाय उसे बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल कर्ज मंजूर करने, ग्राहक सेवा और दूसरे कामों में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी बैंक के फैसले की अंतिम जिम्मेदारी बैंक की ही होनी चाहिए, न कि एआई मॉडल या किसी बाहरी सेवा प्रदाता की। बैंक यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि फैसला मॉडल ने लिया था。

फैसले को समझने और बदलने की क्षमता जरूरी

गवर्नर ने कहा कि एआई प्रणाली में ऐसी सार्थक मानवीय निगरानी होनी चाहिए, जिससे इंसान यह समझ सके कि मॉडल ने कोई फैसला क्यों सुझाया, जरूरत पड़ने पर उसमें हस्तक्षेप कर सके और गलत फैसला होने पर उसे बदल सके। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था एआई प्रणाली तैयार करते समय ही उसकी डिजाइन का हिस्सा होनी चाहिए। मल्होत्रा ने उदाहरण देते हुए कहा कि एआई की मदद से बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर ग्राहकों के लिए सही उत्पाद और जोखिम से जुड़े संकेत जल्दी पहचान सकता है। इससे वह अधिक ग्राहकों को बेहतर और ज्यादा कुशल तरीके से सेवाएं दे सकता है।

एआई में पक्षपात का भी खतरा

आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को एआई से जुड़े साइबर सुरक्षा जोखिमों और मॉडल में मौजूद पक्षपात से भी सावधान किया। उन्होंने कहा कि किसी मॉडल में किसी खास क्षेत्र, कारोबार या समुदाय के प्रति अनजाने में पक्षपात हो सकता है। उन्होंने यह भी चेताया कि यदि कुछ ही कंपनियां वित्तीय मॉडल या तकनीकी मंच उपलब्ध कराती हैं तो पूरे बैंकिंग तंत्र में एक जैसी गलती या पक्षपात फैलने का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई को यह पता होना चाहिए कि बैंक वास्तव में कौन-कौन से एआई मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए बैंकों को अपने सभी एआई मॉडलों की पूरी सूची रखनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में एआई आधारित बैंकिंग पहुंचाने पर जोर: एसबीआई चेयरमैन

वही, एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने कहा कि भारतीय बैंकों को कृत्रिम मेधा (एआई) का इस्तेमाल केवल बड़े शहरों और खुदरा बैंकिंग तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे ग्रामीण भारत, छोटे कारोबार और उन ग्राहकों तक कर्ज व वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में इस्तेमाल करना चाहिए, जिनका बैंकिंग रिकॉर्ड पारंपरिक व्यवस्था में आसानी से फिट नहीं बैठता। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत के 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने में एआई आधारित बैंकिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके लिए तकनीक को प्रयोग के स्तर से आगे ले जाकर आम लोगों तक सस्ती और व्यावहारिक तरीके से पहुंचाना जरूरी है।

कृषि क्षेत्र में एआई की बड़ी संभावनाएं

सेट्टी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल की बड़ी संभावनाएं हैं। इससे किसानों को खेत से जुड़े बेहतर फैसले लेने में मदद मिल सकती है। वहीं, आंकड़ों के आधार पर जोखिम का आकलन, डिजिटल रिकॉर्ड और उपग्रह से मिलने वाली तस्वीरों का इस्तेमाल कर बैंक किसानों को कर्ज देने की प्रक्रिया बेहतर कर सकते हैं और अपने कर्ज पोर्टफोलियो का प्रबंधन भी अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि असली चुनौती इन तकनीकों को केवल कुछ परियोजनाओं या प्रयोगों तक सीमित रखने के बजाय गांवों और छोटे कारोबारों के लिए सस्ता, आसान और उपलब्ध बनाना है।

सामान्य प्रश्न

आरबीआई के गवर्नर ने एआई मॉडल के उपयोग में क्या कहा?
आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एआई मॉडल का इस्तेमाल करते समय मानवीय निगरानी और जवाबदेही को जरूरी बनाने का सुझाव दिया।
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