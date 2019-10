RBI ने PMC बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाई, अब 40,000 निकाल सकेंगे लोग

भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओँ के लिए निकासी की सीमा को 25,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया है। बता दें कि आरबीआई ने इससे पहले बैंक के ग्राहकों को अपने खाते से कुल जमा राशि में से 25,000 रुपए निकालने की अनुमति दी थी। यह कदम ग्राहकों के विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया था।

Reserve Bank of India enhances withdrawal limit for depositors of Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank Ltd to Rs 40,000. pic.twitter.com/XQu97wLx7L