डिजिटल बैंकिंग को किया गया जागरूक

मोतिहारी। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन विज्ञान विभाग में भारतीय रिज़र्व बैंक पटना द्वारा ई-बात (इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग अवारनेस एंड ट्रेनिंग) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षित डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा एवं वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर डिजिटल बैंकिंग विषय पर प्रश्नोत्तरी (क्विज़) प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. सपना सुगंधा ने की। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस दौर में वित्तीय साक्षरता प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के प्रति सजग बनाते हैं तथा उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं।