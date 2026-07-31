संत रविदास की कलश यात्रा में सामाजिक समरसता का संदेश
गया है। यह यात्रा जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मंडलों में जाएगी। कुलदीप गंगवार, अमरदीप दीक्षित, डीएस राठौर, गया है। यह यात्रा जनपद के सभी विधान
फर्रुखाबाद।संत शिरोमणि रविदास की कलश यात्रा वाराणसी से शुरू होकर कमालगंज पहुंची। यहां जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कलश यात्रा में सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि वाराणसी में संत रविदास की जन्म स्थली से एकत्र की गयी मिट्टी को कलश में भरकर जनपद लाया गया है। यह यात्रा जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मंडलों में जाएगी। कुलदीप गंगवार, अमरदीप दीक्षित, डीएस राठौर, शिवांग रस्तोगी, उदय प्रताप सिंह, कृष्ण मुरारी राजपूत आदि रहे।
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