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संत रविदास के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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बंदरा में रामपुरदयाल में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समरसता संकल्प अभियान के तहत मनाने का निर्णय लिया गया। भाजपा नेता फेकू राम ने बताया कि 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य संत रविदास जी के समानता और सामाजिक न्याय के संदेश को फैलाना है।

संत रविदास के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

बंदरा। रामपुरदयाल में बुधवार को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती वर्ष समरसता संकल्प अभियान के तहत मनाने का निर्णय लिया गया। भाजपा नेता व जिला संयोजक फेकू राम ने कहा कि 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समरसता संकल्प अभियान के तहत संत रविदास जी के समानता, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुंचाना है। बंदरा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पांडेय, मंडल संयोजक मनीष झा, ओमप्रकाश सहनी, मिथिलेश कुमार, भोला राम, सुरेंद्र राम, सुधीर कुमार आदि मौजूद थे।

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