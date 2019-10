'मंदी' वाला बयान रविशंकर प्रसाद ने लिया वापस, जानें फिल्मों की कमाई पर क्या कहा था

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने उस बयान को वापस ले लिया है, जिसमें उन्होंने हिंदी फिल्मों की कमाई को अर्थव्यवस्था का पैमाना बताते हुए देश में मंदी की बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने शनिवार को बॉलीवुड फिल्मों की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा था कि "दो अक्टूबर को तीन फिल्मों ने 120 करोड़ रुपये की कमाई की। यह 'अर्थव्यवस्था' में मजबूती का संकेत देती है।"

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और विधि मंत्री ने बेरोजगारी पर राष्‍ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट को भी "गलत" बताया था। इसमें कहा गया था कि साल 2017 में बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा रही। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी कुछ दिन पहले कहा कि भारत और ब्राजील में आर्थिक सुस्ती इस साल कुछ ज्यादा साफ दिखती है।

My comments made yesterday in Mumbai about 3 films making ₹120 Cr in a single day- the highest ever, was a factually correct statement. I had stated this as I was in Mumbai- the film capital of India. ...(1/4) pic.twitter.com/RL62YhjpZt