रवि राज की रामायण चौपाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मचा रही तहलका

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। किसी ने खूब कहा है कि नशा जब मेहनत व लक्ष्य को साधने की हो तो कामयाबी स्वयं मुकद्दर बन जाती है। फिर लोकप्रियता व प्रसिद्धि का ऐसा संगम होता है कि सफलता का कारंवा खुद ब खुद आगे बढ़ते जाता है। लोकप्रियता व कामयाबी के इसी संगम को चरितार्थ कर दिखाया है। जिले के महाराजगंज प्रखंड के बजरहियां गांव के कृष्ण चौबे के बेटे रवि राज वर्ष 2015 में पशुपालन विभाग की सरकारी नौकरी को छोड़ संगीत की दुनिया में कदम रखने के बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। रवि राज में रामायण चौपाई गायक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया है। इनके स्वर में वेव म्यूजिक कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत की गई सुप्रसिद्ध रामायण चौपाई को यू टयृब पर 250 मिलियन यानि कि 25 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। वहीं, अब तक डेढ़ हजार से अधिक भजन गाकर देश में भजन सम्राट के नाम से ख्याति अर्जित कर चुके हैं।

संगीत यात्रा

मैक्स स्टूडियो के मंच पर साउंड इंजीनियर कैलाश डंडरियाल के तकनीकी मार्गदर्शन में ढली चौपाई के आंकड़े इस बात का गवाह है कि देश की सीमा लांघकर विश्व के 132 से भी अधिक मुल्कों में लोगों को राम व रामायण से जोड़ रही है। देश के कोने-कोने में रवि राज के गाए हुए राम भजन, कृष्ण भजन व भोलेनाथ के भजन लोगों को आनंदित कर रहे हैं। बहरहाल, अपनी सुरमयी यात्रा में 2000 से अधिक भजनों को स्वर दे चुके रवि राज ने गौर घराने के करुणाकांत मिश्र व सरस्वती संगीत महाविद्यालय सीवान से संगीत की शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। उनका मानना है कि राम को मानने से अच्छा है, राम की मानें। अब तक डेढ़ हजार से अधिक भजन गाकर देश में भजन सम्राट के नाम से ख्याति अर्जित कर चुके हैं। भक्ति संगीत के आकाश में एक नया सितारा बनकर चमक रहे भजन सम्राट रवि राज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मखमली आवाज से न सिर्फ तहलका मचा दिया है, बल्कि लोकप्रियता का नया कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया है। संगीत विशेषज्ञों के अनुसार, रवि राज की यह उपलब्धि धार्मिक संगीत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी।