रवि राज की रामायण चौपाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मचा रही तहलका

पंच मंदिर दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चनापंच मंदिर दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चनापंच मंदिर दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना

ब्मायण चौपाई गायक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया है। इनके स्वर में वेव म्यूजिक कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत की गई सुप्रसिद्ध रामायण चौपाई को यू टयृब पर 250 मिलियन यानि कि 25 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। वहीं, अब तक डेढ़ हजार से अधिक भजन गाकर देश में भजन सम्राट के नाम से ख्याति अर्जित कर चुके हैं।

भजनों की सफलता मैक्स स्टूडियो के मंच पर साउंड इंजीनियर कैलाश डंडरियाल के तकनीकी मार्गदर्शन में ढली चौपाई के आंकड़े इस बात का गवाह है कि देश की सीमा लांघकर विश्व के 132 से भी अधिक मुल्कों में लोगों को राम व रामायण से जोड़ रही है। देश के कोने-कोने में रवि राज के गाए हुए राम भजन, कृष्ण भजन व भोलेनाथ के भजन लोगों को आनंदित कर रहे हैं।

शिक्षा और संगीत यात्रा बहरहाल, अपनी सुरमयी यात्रा में 2000 से अधिक भजनों को स्वर दे चुके रवि राज ने गौर घराने के करुणाकांत मिश्र व सरस्वती संगीत महाविद्यालय सीवान से संगीत की शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। उनका मानना है कि राम को मानने से अच्छा है, राम की मानें। अब तक डेढ़ हजार से अधिक भजन गाकर देश में भजन सम्राट के नाम से ख्याति अर्जित कर चुके हैं।

धार्मिक संगीत में मील का पत्थर भक्ति संगीत के आकाश में एक नया सितारा बनकर चमक रहे भजन सम्राट रवि राज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मखमली आवाज से न सिर्फ तहलका मचाया है, बल्कि लोकप्रियता का नया कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया है। संगीत विशेषज्ञों के अनुसार, रवि राज की यह उपलब्धि धार्मिक संगीत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी।