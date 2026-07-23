फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के फैसले का सांसद ने किया स्वागत
गोरखपुर के सांसद अभिनेता रवि किशन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य की रक्षा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। मोदी सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार निर्णायक फैसले ले रही है।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का सांसद अभिनेता रवि किशन ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। रवि किशन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि युवाओं की मेहनत और सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब त्वरित और कठोर सजा मिलेगी। कहा कि मोदी सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है。
प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा
इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हेंडल पर कहा था कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द और कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा।
विद्यार्थियों के हित का संरक्षण
प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी।
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