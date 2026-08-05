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केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले सांसद रवि किशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सहजनवा में 700 करोड़ की लागत से प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना की स्वीकृति के लिए धन्यवाद किया। इस परियोजना से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा, आवागमन सुरक्षित और तेज होगा, और क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा।

केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले सांसद रवि किशन

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। संसद भवन स्थित कार्यालय में सांसद रवि किशन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट कर गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। सांसद ने सहजनवा में लगभग 700 करोड़ की लागत से प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना को स्वीकृति देने पर केंद्रीय मंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। सांसद ने कहा कि परियोजना गोरखपुर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक एवं सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके निर्माण से सहजनवा एवं आसपास के क्षेत्रों में लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, आवागमन अधिक सुरक्षित और तेज होगा।

क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक एवं आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। बैठक के दौरान गोरखपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, सड़क अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा भविष्य की विकास योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

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