आंतरिक मसलों पर PAK के बयानों की भारत ने की निंदा, बताया गैर-जिम्मेदाराना

भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को भारत के आंतरिक मामलों पर पाकिस्तानी नेतृत्व के हालिया बयानों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि ये बहुत गैरजिम्मेदाराना बयान हैं।

जम्मू कश्मीर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि एक भी घटना ऐसी सामने नहीं आई है जिसमें किसी एक की भी जान गई हो। एक भी गोली नहीं चलाई गई है। जमीन पर स्थिति में धीरे-धीरे लेकिन सकारात्मक सुधार हुआ है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भड़काऊ बयानों में भारत में हिंसा को उकसाना और जिहाद का आह्वान करना शामिल है। पाकिस्तान द्वारा यूएनएचआरसी को लिखे पत्र को विश्वसनीयता प्रदान नहीं करना चाहते।

Raveesh Kumar, MEA on J&K: Not even in one incident any hospital has reported shortage of drug or of any disposable item. Not a single life has been lost, not a single bullet has been fired. There has been gradual but positive improvement in situation on ground. pic.twitter.com/F9Od3k4yaM