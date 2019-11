महाराष्ट्र में सियासी घमासान: राज्यपाल से मिलेगी BJP, शिवसेना ने कसा तंज- बन सके तो बना लो सरकार

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 15 दिन बाद भी अभी तक यहां सरकार गठन को लेकर कुछ साफ नहीं हो सका है। बीजेपी-शिवसेना के बीच कुर्सी की खींचतान जारी है। ऐसे में एक के बाद एक लगातार बयान दे रहे शिवसेना नेता संजय राउत ने अब कहा है कि- हमने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले ने भी राज्यपपाल से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी के नेता कल राज्यपाल से मुलाकात करते हैं तो वे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, बना लें सरकार, हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल नौ नवंबर को समाप्त हो रहा है और नयी सरकार के गठन को लेकर गतिरोध जारी रहने के बीच भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारी से मुलाकात करेगा। राज्य में 21 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। लेकिन नयी सरकार में मुख्यमंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना के बीच गतिरोध कायम है।

Sanjay Raut, Shiv Sena: We met Maharashtra Governor, Republican Party of India’s Ramdas Athawale also met him. And if BJP leaders are meeting Governor tomorrow, to stake claim then they should form govt as they are the single largest party, we have been saying it. pic.twitter.com/JXqLQNQybY