कमीशन बढ़ाने की मांग पर कोटेदारों ने रोका राशन वितरण
नवाबगंज। क्षेत्र में उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को राशन वितरण कार्य नहीं किया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर
क्षेत्र में उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को राशन वितरण कार्य नहीं किया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कई कोटेदारों ने अपनी ई-पॉस मशीनें नहीं खोलीं, जिससे लाभार्थियों को राशन नहीं मिल सका। कोटेदारों का कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार कमीशन बढ़ाने की घोषणा नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संगठन के निर्देश पर बुधवार को कोटेदार एक-दूसरे से संपर्क में रहे और यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी कोटेदार वितरण कार्य शुरू न करे। संगठन ने बताया कि प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, तहसील अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को आंदोलन की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मंसूराबाद के कोटेदार मोनू केसरवानी और राकेश मोदनवाल ने बताया कि प्रदेश उपाध्यक्ष राम नरेश दूबे के आह्वान पर बुधवार को राशन का वितरण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कमीशन वृद्धि की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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