कमीशन बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर रहे कोटेदार

जौनपुर, संवाददाता। कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को जिले उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने राशन वितरण ठप कर दिया। किसी दुकान पर एक छंटाक गेहूं चावल राशन कार्ड धारकों में वितरित नहीं किया गया। राशन लेने पहुंचे कार्डधारकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। कोटेदार संघ के जिला उपाध्यक्ष पद्माकर उपाध्याय ने बताया कि पूरे दिन राशन वितरण के लिए प्रयोग की जाने वाली ई-पाश मशीन बंद रखी गई। हालांकि मुख्यमंत्री के आश्वासन पर गुरुवार से राशन वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोटेदारों को मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है। जबकि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा सहित कई राज्यों में लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसी समानता की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के कोटेदार आंदोलनरत हैं। सरकार से मांग की गई है कि अन्य प्रदेशों के अनुरूप यहां भी 200 रुपये प्रति कुन्तल की दर से कमीशन दिया जाए। मांगें नहीं मानी गई तो राशन वितरण कार्य बंद रहेगा। इस सम्बंध में संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि कोटेदार वर्षों से सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना को लागू करने में भी कोटेदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कोटेदार 'वन नेशन, वन कमीशन' की मांग कर रहे हैं, ताकि सभी राज्यों के समान उन्हें भी उचित पारिश्रमिक मिल सके। उन्होंने बताया कि बुधवार को बदलापुर विधायक रमेश चन्द्र मिश्र के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। उन्होंने सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के आश्वासन पर शाम को हड़ताल समाप्त कर दी गई। गुरुवार छह अगस्त से उचित दर दुकानों पर कार्ड धारकों में राशन वितरण किया जाएगा।