कोटेदारों का अगस्त माह का राशन न बांटने का ऐलान
राशन वितरण के लाभांश में बढ़ोत्तरी की मांग जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
महोबा, संवाददाता। राशन वितरण में मिलने वाले लाभांश में बढ़ोत्तरी सहित अन्य मांगों को लेकर कोटेदारों ने जिला पूर्ति अधिकारी को मांग पत्र सौंपते हुए मांगों की आवाज बुलंद की है। कोटेदारों ने मांग पूरी न होने पर अगस्त माह में राशन वितरण न करने का ऐलान किया है। मंगलवार को कोटेदारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलापूर्ति अधिकारी अनंत प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। फूल मालाओं से स्वागत करने के बाद राशन वितरण में मिलने वाले लाभांश बढ़ाने की मांग उठाई। उचित दर विक्रेताओं ने कहा कि मंहगाई के दौर में 90 रुपये प्रति कुंतल की दर से लाभांश मिलता है। हरियाणा और दिल्ली में 200 रुपये, गोवा में 230 रुपये और गुजरात में 20 हजार रुपये मिनिमम इमकम गांरंटी दी जा रही है। लंबे समय से कोटेदार लाभांश में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे है। बार-बार आश्वासन के बाद भी मांगों का निस्तारण नहीं हो रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि आल इंडिया फेयर प्राइस शाप एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में 28 जुलाई को लखनऊ चारबाग से पैदल मार्च कर मांग को उठाया गया। अधिकारियों ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था मगर अब तक कोई आदेश नहीं किया गया। कोटेदारों ने मांग पूरी न होने पर अगस्त माह का राशन वितरित न करने का ऐलान किया है। ज्ञापन देने वालों में जितेंद्र प्रताप चौरसिया, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, महेंद्र कुमार, राजेश कुमार, रूपाली पुरवार, क्रांति पुरवार, भगवानदास, संतोष वर्मा, ओमप्रकाश, रामश्री, निसार अहमद सहित अन्य कोटेदार मौजूद रहे।
राशन वितरण में मनमानी पर दुकान निलंबित:
कुलपहाड़, संवाददाता। राशन वितरण में मनमानी की पुष्टि पर बछेछर कला की राशन की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। तहसील क्षेत्र के बछेछर कलां गांव निवासी ग्रामीणों ने राशन वितरण में मनमानी के आरोप लगाते हुए जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई थी ग्रामीणों ने कहा कि कोटेदार राशन वितरण में मनमानी कर रहा है। शिकायत पर पूर्ति निरीक्षक प्रवीण कुमार के द्वारा जांच कराई गई। जांच में कोटेदार के द्वारा राशन वितरण में की गई मनमानी उजागर हो गई। पूर्ति निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि बछेछर कला की राशन की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। हरि सिंह की निलंबित दुकान को क्रांति की दुकान से संबद्ध किया गया है। विभाग की कार्रवाई से कोटेदारों में हड़कंप मच गया है.
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