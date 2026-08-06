पलामू में 6,12,247 मतदाता फिलहाल वोटर लिस्ट से बाहर

पाटन, प्रतिनिधि। पाटन प्रखण्ड अंतर्गत राइटफूल टार्जेटिंग अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजिक वित्तरण विभाग भारत सरकार से प्राप्त केपीआई ( भी2) के आधार पर पाटन प्रखण्ड में 28720 में 1521 राशन कार्ड 25 अगस्त तक निरस्त होंगे। सीओ सह प्रभारी बीडीओ आशीष कुमार ने पाटन प्रखण्ड सभागार प्रखण्ड के डीलरों के साथ बैठक कर बताया है की केपीआई भी-2 डेटा के तहत पाटन प्रखण्ड में चिन्हित सम्पन्न राशन कार्डधारी में पीएफएमस अंतर्गत 6, पच्चीस लाख से अधिक जीएसटी भरने वाले 92, छव लाख से अधिक आय रिटर्न भरने वाले 823, डुप्लीकेट राशन कार्ड 146, 100 से ऊपर एज के 11, अंडर एज 18 से कम के 309, एमसीए के 44 तथा चार पहिया एवं अन्य बड़ी वाहन धारी 90 राशन कार्डधारी को कार्ड निरस्त होंगे, ऐसे चिन्हित कार्डधारी को परिवार के सभी सदस्यों सहित राशन कार्ड निरस्त होंगे।