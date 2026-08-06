पलामू में 6,12,247 मतदाता फिलहाल वोटर लिस्ट से बाहर
मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत बड़ा खुलासा सामने आया है। जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों
पाटन, प्रतिनिधि। पाटन प्रखण्ड अंतर्गत राइटफूल टार्जेटिंग अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजिक वित्तरण विभाग भारत सरकार से प्राप्त केपीआई ( भी2) के आधार पर पाटन प्रखण्ड में 28720 में 1521 राशन कार्ड 25 अगस्त तक निरस्त होंगे। सीओ सह प्रभारी बीडीओ आशीष कुमार ने पाटन प्रखण्ड सभागार प्रखण्ड के डीलरों के साथ बैठक कर बताया है की केपीआई भी-2 डेटा के तहत पाटन प्रखण्ड में चिन्हित सम्पन्न राशन कार्डधारी में पीएफएमस अंतर्गत 6, पच्चीस लाख से अधिक जीएसटी भरने वाले 92, छव लाख से अधिक आय रिटर्न भरने वाले 823, डुप्लीकेट राशन कार्ड 146, 100 से ऊपर एज के 11, अंडर एज 18 से कम के 309, एमसीए के 44 तथा चार पहिया एवं अन्य बड़ी वाहन धारी 90 राशन कार्डधारी को कार्ड निरस्त होंगे, ऐसे चिन्हित कार्डधारी को परिवार के सभी सदस्यों सहित राशन कार्ड निरस्त होंगे।
राशन कार्ड निरस्तीकरण प्रक्रिया
तथा केंद्र सरकार द्वारा ऐसे चिन्हित सम्पन्न लोगों को 31 अगस्त के बाद अन्नाज आबंटन रोक दी जाएगी। सभी पीडीएस डीलरों को सीओ ने अपात्र राशन कार्डधारियों को कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया करने को निर्देश दिया है। खाद्य, सार्वजनिक वित्तरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश कुमार के द्वारा पलामू जिले में केपीआई विजन -2 भेजी गई डेटा के अनुसार पलामू में ग्रॉस टर्नओवर राशनकार्डों की संख्या 1762, इनकम टैक्स- 15292, सिंगल मेम्बर 18 वर्ष से कम 6091, आरसी मेंबर्स 100 से अधिक आयु- 307, डुप्लीकेट राशनकार्ड- 3272, साइलेंट बेनेफिसरी- 486, बड़ी वाहन धारी- 1375, इंडिवीयूजल एज डायरेक्टर- 985, पोस्टल-78, पीएफएमस- 81, आधार स्टेटस 16, टोटल यूनिक मेंबर 23508, टोटल मेंबर्स 29745 कुल 82998 राशन कार्ड जिला अंतर्गत 25 अगस्त तक निरस्त होंगे।
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