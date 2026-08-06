Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पलामू में 6,12,247 मतदाता फिलहाल वोटर लिस्ट से बाहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत बड़ा खुलासा सामने आया है। जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों

पलामू में 6,12,247 मतदाता फिलहाल वोटर लिस्ट से बाहर

पाटन, प्रतिनिधि। पाटन प्रखण्ड अंतर्गत राइटफूल टार्जेटिंग अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजिक वित्तरण विभाग भारत सरकार से प्राप्त केपीआई ( भी2) के आधार पर पाटन प्रखण्ड में 28720 में 1521 राशन कार्ड 25 अगस्त तक निरस्त होंगे। सीओ सह प्रभारी बीडीओ आशीष कुमार ने पाटन प्रखण्ड सभागार प्रखण्ड के डीलरों के साथ बैठक कर बताया है की केपीआई भी-2 डेटा के तहत पाटन प्रखण्ड में चिन्हित सम्पन्न राशन कार्डधारी में पीएफएमस अंतर्गत 6, पच्चीस लाख से अधिक जीएसटी भरने वाले 92, छव लाख से अधिक आय रिटर्न भरने वाले 823, डुप्लीकेट राशन कार्ड 146, 100 से ऊपर एज के 11, अंडर एज 18 से कम के 309, एमसीए के 44 तथा चार पहिया एवं अन्य बड़ी वाहन धारी 90 राशन कार्डधारी को कार्ड निरस्त होंगे, ऐसे चिन्हित कार्डधारी को परिवार के सभी सदस्यों सहित राशन कार्ड निरस्त होंगे।

ये भी पढ़ें:Palamu News: एसआईआर के बाद बचे 7,78,456 पुरुष, 7,20,839 महिला तथा एक थर्ड जेंडर मतदाता

राशन कार्ड निरस्तीकरण प्रक्रिया

तथा केंद्र सरकार द्वारा ऐसे चिन्हित सम्पन्न लोगों को 31 अगस्त के बाद अन्नाज आबंटन रोक दी जाएगी। सभी पीडीएस डीलरों को सीओ ने अपात्र राशन कार्डधारियों को कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया करने को निर्देश दिया है। खाद्य, सार्वजनिक वित्तरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश कुमार के द्वारा पलामू जिले में केपीआई विजन -2 भेजी गई डेटा के अनुसार पलामू में ग्रॉस टर्नओवर राशनकार्डों की संख्या 1762, इनकम टैक्स- 15292, सिंगल मेम्बर 18 वर्ष से कम 6091, आरसी मेंबर्स 100 से अधिक आयु- 307, डुप्लीकेट राशनकार्ड- 3272, साइलेंट बेनेफिसरी- 486, बड़ी वाहन धारी- 1375, इंडिवीयूजल एज डायरेक्टर- 985, पोस्टल-78, पीएफएमस- 81, आधार स्टेटस 16, टोटल यूनिक मेंबर 23508, टोटल मेंबर्स 29745 कुल 82998 राशन कार्ड जिला अंतर्गत 25 अगस्त तक निरस्त होंगे।

ये भी पढ़ें:जिले के 1 लाख 41 हजार 737 मतदाताओं का नाम सूची से बाहर
ये भी पढ़ें:झारखंड में 43.61 लाख वोटरों के नाम हटे, सबसे बड़ा कारण क्या? आंकड़ों में समझिए पूरा गणित

सामान्य प्रश्न

पाटन प्रखण्ड में कब तक राशन कार्ड निरस्त होंगे?
पाटन प्रखण्ड में 25 अगस्त तक राशन कार्ड निरस्त होंगे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Patan Palamu News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।