यात्रा ने दिया समरसता का संदेश
जयंती पर वाराणसी से चरखारी पहुंचा रथ लोगों ने पुष्पवर्षा कर किया स्वागत
चरखारी, संवाददाता। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650 वीं जयंती पर वाराणसी से चलकर पहुंचा रथ चरखारी पहुंचा जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डालकर उनके बताएं मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। वाराणसी से चलकर चरखारी पहुंचा रथ टॉकीज चौराहा पहुंचा। भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा, इंजीनियर अमित पटेरिया ने कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा छूआछूत के खिलाफ चलाई गई मुहिम को बताया गया। कहा कि संत रविदास ने समाज में छूआछूत की खाई को पाटकर समानता का संदेश दिया।
इस मौके पर मनोनीत सभासद उदयभान, भाजपा नेता अशोक महाराज, छत्रपाल बुंदेला, पूर्व सैनिक कुलदीप भटनागर, अमित शर्मा, सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा को लेकर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
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