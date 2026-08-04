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पुरी रथ यात्रा के पहिए राष्ट्रपति भवन में लगाए जाएंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पुरी की रथयात्रा में प्रयुक्त तीनों रथों के पहियों को राष्ट्रपति भवन में लगाया जाएगा। एसजेटीए के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात के दौरान यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। यह ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करेगा।

पुरी रथ यात्रा के पहिए राष्ट्रपति भवन में लगाए जाएंगे

भुवनेश्वर, एजेंसी। पुरी की रथयात्रा में इस्तेमाल होने वाले तीनों रथों के पहियों को राष्ट्रपति भवन में लगाया जाएगा। यह जानकारी श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने दी। उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर स्थित लोक भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया। इस पर राष्ट्रपति सहमत हो गईं। यह सभी के लिए गर्व की बात है। इससे ओडिशा की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत और समृद्ध होगी। उन्होंने बताया कि गवान जगन्नाथ के नंदीघोष, भगवान बलभद्र के तालध्वज और देवी सुभद्रा के दर्पदलन रथों के पहियों को जल्द ही नई दिल्ली भेजा जाएगा।

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