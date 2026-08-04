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पक्की सड़क का आधा हिस्सा महानंदा में समाया

By Hindustan | Bureau
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पक्की सड़क का आधा हिस्सा महानंदा में समाया पक्की सड़क का आधा हिस्सा महानंदा में समायापक्की सड़क का आधा हिस्सा महानंदा में समायापक्की सड़क का आधा हिस्स

पक्की सड़क का आधा हिस्सा महानंदा में समाया

आजमनगर। एक संवाददाता प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बैरिया पंचायत के रतनपुर गांव जो महानंदा नदी के किनारे में बसा हुआ है। आधे से अधिक गांव का हिस्सा महानंदा नदी की गोद में समाहित हो चुका है। केवल 8 से 10 परिवार का घर ही शेष रह गया है। गांव में बने मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत पक्की सड़क का आधा हिस्सा महानंदा के गोद में समा चुका है। कोई अप्रिय घटना ना हो जाए,इस बाबत विभाग द्वारा डेंजरस जॉन का एक बोर्ड लटका दिया गया है। गौरतलब है कि गांव को महानंदा के तांडव से बचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा विभागीय अधिकारियों से लगातार गुहार लगाई गई।

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बावजूद इसके विभाग अनसुनी करते रहे हैं। विभागीय लापरवाही के कारण गांव का आधे से अधिक हिस्सा महानंदा नदी के आगोश में समाहित हो चुका है। बेघर हुए लोग या तो बिहार सरकार रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं या शहर की ओर पलायन कर चुके हैं। गांव के ललित मंडल मिथुन मंडल प्रदीप मंडल राजेश सिंह आदि लोगों ने बताया कि गांव को बचाने के लिए विभाग से लेकर जनप्रतिनिधियों तक लगातार गुहार लगाई गई। बावजूद किसी ने गांव वालों की नहीं सुनी। आधे से अधिक गांव का हिस्सा महानंदा में समाहित हो चुका है। ग्रामीणों ने गांव के शेष बचे हिस्से को बचाने के लिए जिला पदाधिकारी कटिहार से मांग करते रहे है। प्रशासन से लगातार गांव को बचाने की गुहार लगाए जाने के बाद फिलहाल कटावग्रस्त क्षेत्र में जिओ बेग लगाकर विभाग द्वारा बचाव कार्य कराऐ जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यही कार्य दो वर्ष पूर्व कर लिए होते तो पूरा रतनपुर गांव आज अस्तित्व में होता तथा गांव के लोग खुशहाली से अपने गांव में जीवन यापन कर रहे होते,। विभागीय लापरवाही के चलते पूरा गांव महानंदा के आगोश में समाहित हो गया।

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