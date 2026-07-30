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मुजफ्फरपुर के रतन कुमार बने पूर्वी क्षेत्र के कोच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के रतन कुमार को 23 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होनेवाली दिलीप ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर मुजफ्फरपुर का पहला अवसर है जब कोई क्रिकेटर या कोच इस जिम्मेदारी तक पहुंचा है।

मुजफ्फरपुर के रतन कुमार बने पूर्वी क्षेत्र के कोच

मुजफ्फरपुर, वसं। शहर के मझौलिया रोड निवासी रतन कुमार को 23 अगस्त से बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर शुरू होनेवाली दिलीप ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र (ईस्ट ज़ोन) का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में यह पहला अवसर है, जब मुजफ्फरपुर का कोई क्रिकेटर या कोच इस प्रतिष्ठित जिम्मेदारी तक पहुंचा है। रतन कुमार वर्तमान में झारखंड रणजी ट्रॉफी टीम के हेड कोच हैं और धनबाद रेलवे में पदस्थापित हैं। रतन कुमार की इस उपलब्धि पर मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव बबू शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी।

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