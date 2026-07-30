मुजफ्फरपुर के रतन कुमार बने पूर्वी क्षेत्र के कोच
मुजफ्फरपुर के रतन कुमार को 23 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होनेवाली दिलीप ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर मुजफ्फरपुर का पहला अवसर है जब कोई क्रिकेटर या कोच इस जिम्मेदारी तक पहुंचा है।
मुजफ्फरपुर, वसं। शहर के मझौलिया रोड निवासी रतन कुमार को 23 अगस्त से बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर शुरू होनेवाली दिलीप ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र (ईस्ट ज़ोन) का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में यह पहला अवसर है, जब मुजफ्फरपुर का कोई क्रिकेटर या कोच इस प्रतिष्ठित जिम्मेदारी तक पहुंचा है। रतन कुमार वर्तमान में झारखंड रणजी ट्रॉफी टीम के हेड कोच हैं और धनबाद रेलवे में पदस्थापित हैं। रतन कुमार की इस उपलब्धि पर मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव बबू शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें