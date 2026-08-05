राजधानी एक्सप्रेस के टेक्नीशियन को चूहे ने काटा
वाराणसी में नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में एक टेक्नीशियन को चूहे ने काट लिया। घटना मंगलवार रात 10:20 बजे हुई जब सत्यम कुमार ड्यूटी पर थे। ट्रेन के कैंट स्टेशन पर पहुंचने पर उपाय किए गए। रेलवे के कर्मचारियों ने घायल कर्मचारी के इलाज का प्रबंध किया।
वाराणसी। नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में मंगलवार रात टेक्नीशियन को चूहे ने काट लिया। रात करीब 11 बजे ट्रेन के कैंट स्टेशन पर पहुंचने पर डिप्टी एसएस (कॉमर्शियल) ने कर्मचारी के इलाज का इंतजाम किया। ट्रेन के पॉवर वैगन में तिनसुकिया रेल मंडल के टेक्नीशियन 36 वर्षीय सत्यम कुमार की ड्यूटी थी। इंजन के ठीक पीछे के वैगन में वह मौजूद थे। रात लगभग 10.20 बजे एक चूहे ने उनके बाएं पैर की अंगुली में काट लिया।
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