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सरकारी अस्पताल में महिला मरीज को चूहे ने काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तमिलनाडु के महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल में भर्ती 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के पैरों के अंगूठे को चूहे ने काटकर जख्मी कर दिया। महिला को गिरने के बाद ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। उनके बेटे ने अस्पताल में चूहों की समस्या के बारे में पहले भी शिकायत की थी।

सरकारी अस्पताल में महिला मरीज को चूहे ने काटा

तमिलनाडु : ऑपरेशन के बाद सामान्य वार्ड में भर्ती थी तिरुचिरापल्ली, एजेंसी। सरकारी अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग महिला के पैर के अंगूठे को चूहे ने काट कर जख्मी कर दिया। यह घटना महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल की है। कलकंदारकोट्टई के पास अलाथुर की रहने वाली 70 वर्षीय आर तमिल कोडी घर पर अचानक गिरने के कारण घायल हो गईं थीं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 20 जुलाई को उनका ऑपरेशन किया गया। उन्हें देखभाल के लिए सामान्य वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। इसी वार्ड में बुजुर्ग महिला के बाएं पैर के अंगूठे को चूहे ने काटकर जख्मी कर दिया।

घटना गुरुवार सुबह सामने आई। उनके बेटे विजयकुमार ने कहा कि मां को चाय देने गए थे। इस बीच वह पैर को देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी डॉक्टर और मेडिकल स्टॉफ को दी, इसके बाद पीड़ित को टीका लगाया गया। उन्होंने बताया कि मां को शुगर है, इस कारण उन्हें चूहे के काटने का अहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वार्ड में चूहों को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं, अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरुण ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है।

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