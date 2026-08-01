कांवड़ यात्रा: 500 किमी लंबे मार्ग पर एक लाख शिवभक्तों की सेवा करेगी युवाओं की टीम

कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौटने वाले लाखों शिवभक्तों की सुगम, सुरक्षित और कष्टरहित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्था राष्ट्र चेतना मिशन की युवाओं की टोली ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में बीते 15 वर्षों से निरंतर कांवड़ सेवा में समर्पित यह संस्था इस बार अपना 15वां सेवा वर्ष मना रही है। संस्था की ओर से आगामी पांच अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त तक आठ दिवसीय विशाल कांवड़ सेवा अभियान चलाया जाएगा इस दौरान शिवभक्तों की सेवा में यह टोली जुटेगी। हरिद्वार से लेकर बुलंदशहर तक के युवाओं की टोली पूरी तरह से शिवभक्तों की सेवा के लिए समर्पित होगी और बड़े स्तर पर शिवभक्तों की सेहत का ख्याल रखा जाएगा।

सेवा शिविर बुलंदशहर-टू-हरिद्वार मार्ग पर सजेंगे सेवा शिविर राष्ट्र चेतना मिशन के अध्यक्ष हेमंत सिंह ने बताया कि बुलंदशहर से हरिद्वार तक लगभग 500 किलोमीटर से अधिक लंबे सेवा मार्ग पर 50 से अधिक कांवड़ सेवा शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। ये शिविर मेरठ मंडल के सभी जनपदों के साथ-साथ बुलंदशहर जिले की सातों तहसीलों-बुलंदशहर सदर, सिकंदराबाद, स्याना, खुर्जा, अनूपशहर, शिकारपुर और डिबाई के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा हरिद्वार और रूड़की में भी विशाल शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सैकड़ों किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के कारण कांवड़ियों के पैरों में छाले पड़ने, मांसपेशियों में खिंचाव, डिहाइड्रेशन और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा एक लाख से अधिक शिवभक्तों को निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श और प्राथमिक उपचार करेगी। इसके लिए अनुभवी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। पेन किलर, बैंडेज, ओआरएस, दर्द निवारक स्प्रे और अन्य आवश्यक जीवनरक्षक औषधियों का पर्याप्त स्टॉक पूरा कर लिया है।

आपात स्थिति आपात स्थिति के लिए गश्त करेंगे 7 एम्बुलेंस कांवड़ मार्ग पर किसी भी प्रकार की आकस्मिक चिकित्सा आवश्यकता या दुर्घटना की स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए संस्था द्वारा सात एम्बुलेंस सेवाएं समर्पित की गई हैं। ये एम्बुलेंस 500 किलोमीटर लंबे सेवा मार्ग पर 24 घंटे निरंतर गश्त करेंगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पीड़ित कांवड़िये को बिना समय गंवाए तत्काल नजदीकी चिकित्सा शिविर या अस्पताल पहुंचाया जा सके। पिछले 14 वर्षों से राष्ट्र चेतना मिशन लगातार कांवड़ यात्रा के दौरान नि:स्वार्थ भाव से शिवभक्तों की सेवा करता आ रहा है।