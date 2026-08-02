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बारह दुर्लभ कछुओं के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में जीआरपी, आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम ने शनिवार को शिवपुर स्टेशन पर कुम्भ एक्सप्रेस से तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास डेढ़ सौ साल पुराने दुर्लभ कछुए थे। ये कछुए गोमती नदी से निकाले गए थे और इनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 12 लाख रुपये आंकी गई है।

बारह दुर्लभ कछुओं के साथ तस्कर गिरफ्तार

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। जीआरपी, आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम ने शनिवार की शाम शिवपुर स्टेशन पर कुम्भ एक्सप्रेस से करीब डेढ़ सौ साल पुराने दुर्लभ कछुओं के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इंडियन सॉफ्ट सेल प्रजाति के बरामद इन वन्यजीव की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 12 लाख रुपये आंकी जा रही है। कार्रवाई की औपचारिकता पूरी करने के बाद उन्हें वन विभाग के हवाले कर दिया गया। जीआरपी इंस्पेक्टर रजोल नागर ने बताया कि अमेठी जिले के जगदीशपुर का रहने वाला रानू कुम्भ एक्सप्रेस के एस-1 बोगी से कछुए लेकर पश्चिम बंगाल जा रहा था। वह महाराजा बिजली पासी (निहालगढ़) स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ था।

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मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम बनाकर शिवपुर में ट्रेन की चेकिंग की गई तो कछुए बरामद हुए। टीम में जीआरपी निरीक्षक देवचंद यादव, आरपीएफ निरीक्षण संदीप यादव, जीआरपी के उपनिरीक्षक रजबहादुर, सीआईबी के एएसआई राकेश कुमार सिंह, जीआरपी के मुख्य आरक्षी अश्विनी सिंह और आरपीएफ के मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार राय सहित अन्य ने दबिश दिया। पूछताछ में रानू कंजर ने बताया कि कछुए गोमती नदी से निकाले गए थे।

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