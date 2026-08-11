तीसरी सोमवारी पर 23 साल बाद बना नागपंचमी का दुर्लभ संयोग
श्रावण मास की तीसरी सोमवारी पर 17 अगस्त को नागपंचमी का विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन सुबह 6 बजे से 8:10 बजे तक पूजा का शुभ अवसर रहेगा। बाबा भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। 23 वर्षों के बाद यह अनोखा योग बनेगा।
वरीय संवाददाता, रांची। श्रावण मास की तीसरी सोमवारी पर 17 अगस्त को इस बार नागपंचमी का अति दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम 4:55 बजे से शुरू होकर 17 अगस्त को शाम पांच बजे तक रहेगी। ऐसे में 17 अगस्त को सुबह छह बजे से 8:10 बजे तक पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। इस दिन पहाड़ी मंदिर समेत राजधानी के तमाम शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक, विशेष शृंगार और नाग देवता की पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। आचार्य रामदेव पाण्डेय के अनुसार, सावन सोमवार और नागपंचमी का एक साथ पढ़ना अत्यंत फलदायी माना जाता है।
भगवान शिव के गले में विराजमान नाग देवता की पूजा के साथ महादेव की आराधना इस दिन को और भी फलदायी बना देती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ऐसा दुर्लभ संयोग 23 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बन रहा है, इससे पूर्व वर्ष 2003 में यह स्थिति बनी थी।ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस शुभ योग में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, कालसर्प दोष, नाग दोष तथा शनि, राहु और केतु निवारण संबंधी अनुष्ठान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प या नाग दोष है, वे इस दिन तांबे, चांदी या आटे से निर्मित सर्प प्रतीक बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर विधि-विधान से पूजन कर दोषों से मुक्ति पा सकते हैं।
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