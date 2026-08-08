Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ओडिशा में दुर्लभ बाघिन मृत मिली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ ‘मेलानिस्टिक’ बाघिन मृत मिली है। क्षेत्र निदेशक ने बताया कि बाघिन की मौत के कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। शव का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है और ऊतक परीक्षण के लिए नमूने भेजे गए हैं।

ओडिशा में दुर्लभ बाघिन मृत मिली

बारीपदा, एजेंसी। ओडिशा में मयूरभंज जिले के सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ ‘मेलानिस्टिक’ बाघिन मृत मिली है। सिमिलिपाल बाघ अभ्यारण्य के क्षेत्र निदेशक प्रकाश चंद्र गोगिनेनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ‘मेलानिस्टिक’ बाघ के शरीर पर काली धारियां इतनी घनी होती हैं कि उसका रंग लगभग काला दिखाई देता है। क्षेत्र निदेशक ने बताया कि सिमिलिपाल पहाड़ियों में एक उच्च ऊंचाई वाली घाटी के मुख्य क्षेत्र अपर बारहाकामुडा में देव नदी के पास एक पांच वर्षीय बाघिन का शव पाया गया है.

मौत की सूचना

उन्होंने कहा, छह अगस्त की शाम को बाघिन की मौत की सूचना मिलने पर हमने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया। उसकी मौत कुछ ही समय पहले हुई थी और उस पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं थे।

जांच प्रक्रिया

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के प्रोटोकॉल के तहत अगले दिन विस्तृत जांच की गई और शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। उन्होंने बताया कि ऊतक संबंधी जांच के लिए नमूने एकत्र कर भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी) की प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

मौत का कारण

गोगिनेनी ने कहा, बाघिन की मौत का सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हम प्रयोगशाला की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एनटीसीए के प्रोटोकॉल के तहत शव को जला दिया गया है। काले या छद्म-मेलेनिस्टिक बाघ के शरीर पर गहरे रंग की विशिष्ट धारियां होती हैं। ये दुर्लभ बाघ सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान में मृत मिली बाघिन का क्या खसियत थी?
बाघिन एक दुर्लभ ‘मेलानिस्टिक’ बाघिन थी, जिसका रंग लगभग काला दिखाई देता है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Odisha Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।