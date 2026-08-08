ओडिशा में दुर्लभ बाघिन मृत मिली
ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ ‘मेलानिस्टिक’ बाघिन मृत मिली है। क्षेत्र निदेशक ने बताया कि बाघिन की मौत के कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। शव का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है और ऊतक परीक्षण के लिए नमूने भेजे गए हैं।
बारीपदा, एजेंसी। ओडिशा में मयूरभंज जिले के सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ ‘मेलानिस्टिक’ बाघिन मृत मिली है। सिमिलिपाल बाघ अभ्यारण्य के क्षेत्र निदेशक प्रकाश चंद्र गोगिनेनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ‘मेलानिस्टिक’ बाघ के शरीर पर काली धारियां इतनी घनी होती हैं कि उसका रंग लगभग काला दिखाई देता है। क्षेत्र निदेशक ने बताया कि सिमिलिपाल पहाड़ियों में एक उच्च ऊंचाई वाली घाटी के मुख्य क्षेत्र अपर बारहाकामुडा में देव नदी के पास एक पांच वर्षीय बाघिन का शव पाया गया है.
मौत की सूचना
उन्होंने कहा, छह अगस्त की शाम को बाघिन की मौत की सूचना मिलने पर हमने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया। उसकी मौत कुछ ही समय पहले हुई थी और उस पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं थे।
जांच प्रक्रिया
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के प्रोटोकॉल के तहत अगले दिन विस्तृत जांच की गई और शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। उन्होंने बताया कि ऊतक संबंधी जांच के लिए नमूने एकत्र कर भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी) की प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
मौत का कारण
गोगिनेनी ने कहा, बाघिन की मौत का सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हम प्रयोगशाला की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एनटीसीए के प्रोटोकॉल के तहत शव को जला दिया गया है। काले या छद्म-मेलेनिस्टिक बाघ के शरीर पर गहरे रंग की विशिष्ट धारियां होती हैं। ये दुर्लभ बाघ सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं。
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