तीसरे सोमवार को चित्रा नक्षत्र में पूजे जाएंगे नागदेव
सावन के तीसरे सोमवार को नागपंचमी का दुर्लभ महासंयोग बन रहा है, जो 17 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन रुद्राभिषेक और नागदेव की पूजा करने का उत्तम समय सुबह 5:51 से 8:39 बजे तक है। ज्योतिष के अनुसार इसे शुभ और फलदायक माना जा रहा है।
सावन के तीसरे सोमवार को नागपंचमी का दुर्लभ और बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है। मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि का आरंभ 16 अगस्त को शाम 6.47 बजे से हो रहा है लेकिन पर्व उदया तिथि की वजह से 17 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्थान ज्योतिष व आध्यात्म संस्थान के निदेशक पं. दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली ने बताया कि नागपंचमी पर सुबह 6.47 के बाद से रात तक चित्रा नक्षत्र व्याप्त रहेगा। दिन में साध्य व शुभ योग बन रहा है। ऐसे दुर्लभ संयोग में रुद्राभिषेक व नागदेव का पूजन-अर्चन करना अभीष्ट की प्राप्ति का कारक बनेगा। इतना ही नहीं नागपंचमी पर शुभ योग, सिद्धि योग व अमृत सिद्ध योग भी व्याप्त रहेगा।
झूंसी स्थित स्वामी नरोत्तमानंद गिरि वेद विद्यालय के प्राचार्य ब्रज मोहन पांडेय ने बताया कि देवाधिदेव महादेव नागों के अधिपति हैं और सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। ज्योतिषशास्त्र में नागों का संबंध राहु और केतु ग्रह से माना जाता है। रुद्राभिषेक व नागपूजा के पूजन का शुभ मुहूर्त 17 अगस्त को सुबह 5.51 बजे से लेकर 8.39 बजे तक सबसे उत्तम समय रहेगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक मनोवांछित फल देने वाला माना गया है।
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