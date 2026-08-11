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रैपर पर्व शर्मा की धमाकेदार एंट्री, बादशाह के साथ कर चुके हैं काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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महानगर के युवा रैपर पर्व शर्मा ने अपना नाम एमटीवी हसल सीजन-5 में बनाया है। पहले वह प्रसिद्ध रैपर बादशाह के साथ काम कर चुके हैं। पर्व ने अपनी रैपिंग यात्रा कोरोना काल में शुरू की और अपने अनोखे प्रदर्शन से शो के विजेता बनने का सपना देखा है।

रैपर पर्व शर्मा की धमाकेदार एंट्री, बादशाह के साथ कर चुके हैं काम

महानगर के युवा रैपर पर्व शर्मा ने संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है। प्रसिद्ध रैपर बादशाह के साथ एलबम में काम कर चुके पर्व अब डिजिटल प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित एमटीवी हसल सीजन-5 ‘अपना होमग्राउंड’ में शानदार प्रस्तुति देकर चर्चा में हैं। वह शो के विजेता बनकर रैपिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। बिलारी निवासी निजी विद्यालय निदेशक रतीश शर्मा के बेटे पर्व वर्तमान में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। बचपन से कविताएं लिखने के शौकीन पर्व ने कोरोना काल में रैप लिखना शुरू किया।

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दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने हुनर को निखारा और दोस्तों के साथ रैप तैयार कर यूट्यूब पर अपलोड किए। उनके रैप चर्चित होने के बाद बादशाह की टीम के साथ काम करने का अवसर मिला। एमटीवी हसल के ऑडिशन में पर्व ने अनोखे फ्लो और धारदार बोलों से प्रभावित किया। बादशाह ने भी उनकी प्रतिभा की सराहना की। पर्व की सफलता से परिवार और शहर में उत्साह है।

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