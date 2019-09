मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रही लड़की के साथ गैंगरेप केस में पुलिस ने दिया ये बयान

मुजफ्फरपुर आश्रयगृह में रह चुकी एक लड़की से चलती कार में सामूहिक बलात्कार के मामले में बेतिया के एसपी जयंत कांत ने कहा है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। चार आरोपियों को नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीमें बनाई गई हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Jayant Kant, SP Bettiah on alleged rape of former Muzaffarpur shelter home inmate in Bettiah, Bihar: We are taking further action based on whatever evidence we have collected so far. Four accused have been named, police teams have been formed and further action is being taken. pic.twitter.com/JsnfbdjZ6P