स्कूल बस चालक ने सातवीं कक्षा की मूक बधिर छात्रा का यौन शोषण किया
ग्रेटर नोएडा में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की एक मूक बधिर छात्रा के साथ स्कूल बस चालक द्वारा यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। छात्रा की एक सहेली ने घटना की जानकारी स्कूल शिक्षक को दी थी।
ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। नॉलेज पार्क स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की सातवीं कक्षा की एक मूक बधिर छात्रा के साथ स्कूल बस चालक द्वारा यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची की मां ने आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा शूटिंग की नेशनल चैपिंयन है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेनो वेस्ट के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय मूक बधिर बच्ची दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल बस का चालक उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकत और गंदे इशारे करता था।
छात्रा को बेड टच करता था। आरोपी चालक छात्रा को डरा धमका कर रखता था। इसकी वजह से वह किसी को घटना के बारे में बता नहीं पा रही थी। मंगलवार को छात्रा की एक सहेली ने आरोपी की हरकत के बारे में स्कूल के एक शिक्षक को बताया। इसके बाद मामला परिजनों तक पहुंचा। बच्ची की मां ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी बस चालक लवकुश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि पकड़ा गया आरोपी लवकुश इटावा के कासीपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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