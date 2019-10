CJI गोगोई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर बोबडे के नाम की सिफारिश की

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने शुक्रवार को केंद्र को एक पत्र भेजकर उच्चतम न्यायालय में अपने बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश एस ए बोबडे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की।

Chief Justice of India(CJI) Ranjan Gogoi is retiring on November 17, 2019. https://t.co/PNSMADvWMp