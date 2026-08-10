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रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाई रचनात्मकता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने देशभक्ति की भावना से विभिन्न रंगोलियां बनाईं। प्राचार्य प्रो. आशुतोष शरण ने कहा कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम बढ़ाता है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. ऐपिन सिंह ने किया।

रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाई रचनात्मकता

चकराता, संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत विभिन्न आकर्षक रंगोलियां बनाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रंगोली प्रतियोगिता में बीए तृतीय सेमेस्टर की आयशा चौहान, स्नेहा, खुशी, समीक्षा, शालिनी, तनुजा और बीए प्रथम सेमेस्टर की आंचल, सिमरन, रिया ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। छात्राओं ने तिरंगे के तीनों रंगों, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को रंगोली के माध्यम से आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया。

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कार्यक्रम का उद्देश्य

प्राचार्य प्रो. आशुतोष शरण ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने छात्र-छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में देशभक्ति के साथ-साथ कला एवं सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं।

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कार्यक्रम का संचालन

कार्यक्रम का संचालन डॉ. ऐपिन सिंह ने किया। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देश की एकता एवं अखंडता के प्रति जागरूक किया। डॉ. शिवांगी उपाध्याय ने विद्यार्थियों को अभिप्रेत कर रंगोली प्रतियोगिता को आकर्षक बनाने में सहयोग किया।

विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति

इस अवसर पर डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता, डॉ. शिवांगी उपाध्याय, डॉ. यशवीर सिंह रावत, डॉ. नवीन चंद्र, डॉ. अभय पंवार, डॉ. पवन दास, डॉ. मुकेश चंद बडोनी, मनीष कुमार, प्रेरणा, अंकुर शर्मा, मनोज कुमार, अर्जुन, विनोद जोशी मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

रंगोली प्रतियोगिता में कौन छात्राएं शामिल हुईं?
रंगोली प्रतियोगिता में बीए तृतीय सेमेस्टर की आयशा चौहान, स्नेहा, खुशी, समीक्षा, शालिनी, तनुजा और बीए प्रथम सेमेस्टर की आंचल, सिमरन, रिया ने प्रतिभाग किया।
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