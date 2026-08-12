Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राष्ट्रीय ध्वज की रंगोली बनाकर किया देशभक्ति का संचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

वाईडी कॉलेज में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्रों ने देशभक्ति की भावना व्यक्त करते हुए तिरंगे के रंगों से रंगोलियाँ बनाई। निर्णायक मंडल ने रचनात्मकता और विषयवस्तु के आधार पर विजेताओं का चयन किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

राष्ट्रीय ध्वज की रंगोली बनाकर किया देशभक्ति का संचार

वाईडी कालेज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रो. हेमन्त कुमार पाल के निर्देशन में आयोजित इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रंग-बिरंगी व आकर्षक रंगोलियों के माध्यम से देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के रूप में प्रो. विशाल द्विवेदी, प्रो.ज्योति पंत और डॉ. सौरभ वर्मा शामिल रहे। निर्णायक मंडल ने रचनात्मकता, रंग संयोजन व विषयवस्तु की प्रस्तुति के आधार पर विजेताओं का चयन किया। प्राचार्य प्रो. हेमन्त पाल ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय एकता व देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करने का एक सराहनीय प्रयास है।

ये भी पढ़ें:डीएवी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हुईं देशभक्ति गतिविधियां

कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

ये भी पढ़ें:जिले में हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ आयोजित
ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान के तहत विद्यालयों में हुई रंगोली प्रतियोगिता
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।