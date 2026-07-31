रैनेसा स्कूल के खिलाड़ियों ने जीता रजत पदक
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नजीबाबाद के बालुनी पब्लिक स्कूल में आयोजित सीबीएससी नॉर्थ जोन प्रथम तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026-27 में रैनेसा स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। छात्रों की इस उपलब्धि से स्कूल प्रबंधन, परिजनों और शिक्षकों में खुशी की लहर है। प्रधानाचार्य अशोक माथुर ने बताया कि कंपाउंड मिक्स टीम वर्ग में रैनेसा स्कूल की श्रेया गोयल ने 374 अंक तथा अंश गोस्वामी ने 121 अंक हासिल कर बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में उत्तर क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठित स्कूलों के लगभग 600 कुशल तीरंदाजों ने हिस्सा लिया था।
प्रतियोगिता में स्कूल की ओर से गौरांश भारद्वाज, श्रेया गोयल, अंश गोस्वामी, विवेक सिंह फोगाट, आयुष्मान, अर्जुन अधाना और विराज चौधरी ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य प्रशासक डॉ. अभिराग शर्मा, वरिष्ठ प्रशासक विश्वास शर्मा, शिवम मोहन शर्मा, प्रशासक वरुण कौशिक और उप प्रधानाचार्य कुलदीप सिंघल ने विजेता खिलाड़ियों व उनके कोच को बधाई दी है।
लेखक के बारे मेंAnil Sharma
शॉर्ट बायो:
अनिल शर्मा पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बुलंदशहर में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्य रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अनिल शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बुलंदशहर ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग भी करते हैं।
कॅरियर का सफर
अनिल शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में राजनीति, शिक्षा,धर्म बीट पर काम करने का मौका मिला।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, बीएड के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से अनिल शर्मा को पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, इनोवेशन, राजनीति विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
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