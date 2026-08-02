जिले के विभिन्न कचहरियों के लिए 103 राजस्व कर्मियों का पदस्थापन
ईटीएमआईएस एप के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर हुई पोस्टिंग ताकि पदस्थापन में भेदभाव
भागलपुर, मुख्य संवाददाता। जिले में राजस्व कचहरियों में 103 राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन ईटीएमआईएस एप के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर किया गया। ताकि पदस्थापन में भेदभाव का आरोप संबंधित शाखा पर नहीं लग सके। बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बीते दिवस भागलपुर के लिए कुल 110 राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन किया था। इनमें 103 राजस्व कर्मचारियों ने जिला में योगदान दिया था। राजस्व शाखा से बताया गया कि विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार सभी 110 राजस्व कर्मचारियों का ईटीएमआईएस (ईटीएमआईएस) एप के माध्यम से रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए जिले के विभिन्न अंचलों में पदस्थापन किया गया है।
जिन 103 राजस्व कर्मचारियों ने योगदान दे दिया है, उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित अंचलों में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। शेष 7 राजस्व कर्मचारियों के योगदान प्राप्त होते ही उन्हें भी विभागीय आदेश एवं ईटीएमआईएस एप के माध्यम से किए गए रैंडमाइजेशन के अनुरूप संबंधित अंचलों में पदस्थापित कर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सभी नवपदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को अपने-अपने अंचलों में शीघ्र कार्यभार ग्रहण कर राजस्व प्रशासन, भूमि अभिलेखों के संधारण, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-संबंधी मामलों के निष्पादन एवं आम नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें