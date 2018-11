डसॉल्ट CEO के इंटरव्यू पर कांग्रेस का पलटवार, बोली- राफेल घोटाले को दबा नहीं सकते

डसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर (Dassault CEO Eric Trappier) ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राफेल घोटाले (Rafale Scam) को दबा नहीं सकते हैं। एरिक ट्रैपियर ने इंटरव्यू में कहा कि वह भारत के साथ काम कर रहे हैं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है। हमने भारत के साथ पहली डील साल 1953 में पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ की थी। हम भारतीय वायुसेना और भारत सरकार को फाइटर्स जैसे प्रोडक्ट्स देते रहे हैं।

‘Dictated Interviews’ & ‘Manufactured Lies’ can not suppress the #Rafale Scam!



First rule of Law-

Mutual Beneficiaries & Co-accused’s statements hold no value.



Second Rule:-Beneficiaries & Accused can’t be Judge in their own case.



Truth has a way of coming out.