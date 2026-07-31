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प्रेमचंद का साहित्य भारतीय जीवन मूल्यों को स्थापित करता है : डॉ पांडेय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची वीमेंस कॉलेज के हिंदी विभाग ने प्रेमचंद जयंती मनाई। मुख्य अतिथि प्रो विंध्यवासिनी नंदन पांडेय ने प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रेमचंद का साहित्य समाज में जागरुकता और संवेदनशीलता बढ़ाने का काम करता है। कार्यक्रम का संचालन डॉ करुणा खलखो ने किया।

प्रेमचंद का साहित्य भारतीय जीवन मूल्यों को स्थापित करता है : डॉ पांडेय

रांची, विशेष संवाददाता। रांची वीमेंस कॉलेज के हिंदी विभाग ने शुक्रवार को प्रेमचंद जयंती का आयोजन किया। मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के प्रो विंध्यवासिनी नंदन पांडेय थे। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य हमें संदेश देता है कि साहित्य का उद्देश्य सिर्फ समाज का चित्रण करना नहीं, बल्कि समाज में जागरुकता, संवेदनशीलता और परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करना है। उनके पात्र आज भी हमारे आसपास जीवित दिखाई देते हैं, इसलिए उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। डॉ पांडेय ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य भारतीय जीवन मूल्यों को स्थापित करता है। गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कफन, पूस की रात, जैसी रचनाएं सिर्फ साहित्यिक कृतियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति हैं।

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प्राचार्या डॉ विनीता सिंह ने कहा कि प्रेमचंद ने सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण, जातिगत भेदभाव, स्त्री-असमानता और नैतिक मूल्यों के ह्रास जैसे प्रश्नों को गहरी मानवीय संवेदना के साथ प्रस्तुत किया। वहीं, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ प्रज्ञा गुप्ता ने कहा कि कथा-सम्राट प्रेमचंद सिर एक साहित्यकार नहीं, बल्कि समाजशास्त्री थे। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, शोषित और वंचित वर्ग के जीवन-संघर्ष को अत्यंत यथार्थ रूप में चित्रित किया। डॉ किरण तिवारी ने कहा कि प्रेमचंद की कहानियां नैतिक मूल्य सिखाती हैं।कार्यक्रम का संचालन डॉ करुणा खलखो ने किया। मौके पर डॉ कुमारी उर्वशी, डॉ आरती मोदक, डॉ सीमा प्रसाद, डॉ शशिकांता टोप्पो, डॉ हरसिमरत कौर, डॉ गीता सिंह व हिंदी विभाग की छात्राएं उपस्थित थीं।

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